Scuola, il Pd alza l’asticella e chiede più attenzione "Ora tempi certi per la realizzazione dei lavori"

Il Partito democratico di Fiesole punta i riflettori sulla scuola, settore cruciale che negli ultimi anni ha visto l’avvio di interventi che suscitano domande. "Stiamo seguendo con molta preoccupazione le vicende che riguardano i rischi legati al futuro delle nostre scuole. Per questo – sottolinea il Pd in una nota – chiediamo tempi certi per la realizzazione dei lavori, di conoscere gli investimenti e le eventuale progettazione di nuovi plessi". L’attenzione è richiamata su tre criticità. Si parte dalla chiusura della scuola di Caldine. "Risale al marzo 2021 e da quel momento – spiega il segretario dell’unione comunale Cosimo Latini – il futuro del presidio è apparso compromesso e a rischio di definitiva chiusura, dato che tanti bambini si sono trasferiti in altri plessi e in altre città". Analogamente viene vissuta una situazione di forte disagio nella scuola elementare di Borgunto, a seguito del cedimento del tetto avvenuto questa estate. "La soluzione trovata, quella di spostare docenti e alunni alla scuola media, si presenta come l’ennesima scelta di ripiego – prosegue il Pd – a rischio affollamento". Inadeguatezza viene infine denunciata per la cantierizzazione della scuola media di Compiobbi. Sulle scuole è stata quindi avviata una raccolta di firme. Si parte sabato a Compiobbi.

D.G.