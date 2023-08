Scuola, il mercatino per i più giovani

Un mercatino dei bambini e dei ragazzi. Il 9 settembre (dalle 15 alle 18) a Campi Bisenzio sotto l’atrio del Comune, ci sarà "Campbiopoli", la fiera del lib(e)ro scambio di libri, giocattoli, materiale scolastico pensata per i bambini e le bambine e gli adolescenti. La partecipazione è gratuita ma è preferibile prenotarsi scrivendo a [email protected] Unico requisito non avere compiuto 18 anni. Bambini e ragazzi potranno scambiare le proprie cose anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico.