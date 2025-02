Scuola Garibaldi, palestra più sicura ed efficiente

Taglio del nastro per la palestra della scuola Garibaldi, una palestra "rinnovata, più sicura ed efficiente", per usare le parole del sindaco Andrea Tagliaferri. Insieme a lui gli assessori Tommaso Landi e Simona Pizzirusso, la vicepreside Claudia Cavalletti e il presidente della Pallavolo Bacci, Alberto Falcini.

Un’opera, finanziata in parte con fondi Pnrr (750mila euro) e in parte comunali (250mila euro), che consente "di migliorare l’efficienza energetica – ha aggiunto il sindaco -, l’accessibilità e la sicurezza della struttura. E garantire uno spazio idoneo ai ragazzi, dove possono svolgere le loro attività in un ambiente più confortevole e moderno".

I lavori hanno riguardato l’installazione di un cappotto termico su tutte le facciate esterne per un miglior isolamento, la sostituzione degli infissi per una maggior efficienza energetica e la riqualificazione degli spogliatoi, adeguati agli standard di accessibilità e alle normative Coni. Inoltre, è nuovo anche l’impianto riscaldamento e la copertura è stata impermeabilizzata e isolata.