E’ suonata la prima campanella, tra scuole riqualificate e immancabili proteste per mancanza di professori e Ata

Firenze, 15 settembre 2023 - Tutti in classe. È suonata stamani la prima campanella per i quasi 118mila studenti fiorentini. Volti sorridenti, foto di rito, qualche pianto tra i più piccoli. Il sindaco Dario Nardella insieme all’assessore Sara Funaro, al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni ed alla direttrice dell’Usp Susanna Pizzuti ha scelto l’istituto Marco Polo per inaugurare l’anno scolastico.

A fare gli onori di casa, il preside Ludovico Arte, che grazie ad un efficace utilizzo dei fondi del Pnrr ha proseguito nell’ulteriore trasformazione della sua scuola, tra area relax, aula cinema, laboratorio scientifico multifunzionale e, ancora, le 60 aule rinnovate con grafiche accattivanti a tutta parete ed un’app che serve per condividere contenuti didattici e social.

“Da oltre 10 anni portiamo avanti un ampio progetto di riqualificazione della scuola - ha detto Arte -. Lo facciamo perchè secondo noi portare bellezza è un atto educativo. Dove si sta bene si impara meglio. Puntiamo molto sul benessere psicologico dei ragazzi. Dobbiamo superare quel concetto un po’ punitivo della scuola. Cambiare le cose è possibile e non servono certo i miracoli. Noi abbiamo a disposizione gli stessi fondi di tutti gli altri”. I ragazzi di prima vanno alla scoperta della loro nuova scuola e sono i primi ad essere colpiti da tanta innovazione. A far loro da ‘tutor’, i ragazzi di quarta, per l’occasione vestiti da angeli e da diavoli. Anche la presidenza ha un volto decisamente inusuale, con un ampio divano e le immagini pop alle pareti. E poi le aule all’aperto, il pianoforte nell’atrio. Insomma, un concetto innovativo dell’apprendere e dello stare a scuola.

Come ogni anno, l’estate ha rappresentato il momento clou per effettuare i lavori nelle scuole. “Abbiamo fatto interventi in 34 edifici, dai nidi alle secondarie di primo grado, per oltre 43milioni di euro - le parole di Funaro -. Si è trattato di lavori di efficientamento e di sicurezza. Abbiamo rifatto la scuola Dionisi e trasferito la Ghiberti, che sarà demolita e rifatta, al plesso della De Filippo”. A tavola, i bambini troveranno la novità del poké. Gran ritorno poi della pizza e della focaccia, “richiesti a gran voce dai piccoli”.

Per i più grandi, Nardella ha ricordato che “tra poche settimane sarà pronto il progetto esecutivo per il nuovo maxi polo Meucci-Galilei”, il cantiere più grande a livello cittadino. “Mai come negli ultimi anni abbiamo investito così tanto nella scuola - ha detto il primo cittadino -. Che bello poi vedere scuole come il Marco Polo, che possono fare da apripista. Questo è un modello da esportare perchè quando si sta bene a scuola l’apprendimento viene più facile”. Tra i nei di questo anno scolastico, sicuramente i problemi di spazi dello scientifico Rodolico. Non lo nasconde Nardella: “E’ una delle situazioni più complesse. Da parte nostra, abbiamo trovato l’accordo con i genitori rinviando quei lavori che avrebbero creato disagi”.

Si parla anche di disagio giovanile, di baby gang che purtroppo ci sono in molti quartieri. “Quando si manifesta il problema, significa che abbiamo già perso - le parole del sindaco -. Dobbiamo lavorare sulle centrali educative. E come Comune siamo disponibili a prevenire questi fenomeni. Chiederò all’assessore Funaro di studiare un progetto insieme all’Usp per tenere aperte le scuole di pomeriggio”.

Stamani, complice l’orario ridotto effettuato in tutte le scuole, non si segnalano particolari criticità. Su Firenze, quasi l’87% dei posti rimasti vuoti è stato ricoperto dai supplenti. Un successo per l’Usr, ma non per i sindacati, che hanno organizzato un presidio in via Mannelli, dove si sono dati appuntamento Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals Confsal. “Ad oggi - l’accusa, - sono stati nominati in Toscana 14.146 supplenti, corrispondenti a circa il 40% del totale delle cattedre e sono state date 8.236 cattedre per il sostegno, pari al 58% del totale. Nella scuola toscana, insomma, mancano mille unità di personale Ata, 14mila docenti, 8.236 docenti di sostegno”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto visita alla scuola media Leonardo Da Vinci di Rufina, dove ha inaugurato i il nuovo plesso di via Calamandrei dopo i lavori di adeguamento sismico, l’assessora Alessandra Nardini è stata invece a Santa Croce sull’Arno, negli istituti Torello della Maggiore, Carducci, Pascoli e Copernico, e poi a Pontedera dove ha incontrato studenti del comprensivo Gandhi. "Gli asili nido gratis per tutte le famiglie sotto i 35 mila euro di Isee rappresentano una realtà solo per la Toscana. Dobbiamo esserne orgogliosi”, ha detto Giani.