Scuola, festa con i ’fuoriclasse’ dello studio Sono 169 gli alunni virtuosi premiati al Bigallo

Bagno a Ripoli ha premiato i suoi super studenti, ragazzi che nello scorso anno scolastico si sono diplomati alla scuola media o superiore a pieni voti. In 169 sono stati invitati al Bigallo per la festa a loro dedicata: 85 i diplomati delle superiori, di cui 34 del Gobetti-Volta; di questi, in 37 hanno conseguito la maturità con una votazione compresa tra 80 e 89, 35 tra 90 e 99 e 11 con 100. In due, Eleonora Giannini e Matteo Tortoli, entrambi del Gobetti-Volta, hanno ottenuto anche la lode. Per le scuole medie, sono stati premiati in 84, di cui 44 alla Redi e gli altri alla Granacci. In 6 hanno ottenuto anche la lode: sono Anna Albori, Alessio Bonci, Benedetta Forzieri, Gaia Milizia, Anna Pieraccioni ed Emma Razzolini. L’amministrazione comunale ha preparato per loro una pergamena di ricordo e alcuni gadget, per poi concludere con un piccolo aperitivo a cura di Siaf.