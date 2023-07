Scuola di Panzano addio Cala il numero di iscritti

di Andrea Settefonti

Sembra allontanarsi l’ipotesi di avere il prossimo anno scolastico, una classe prima alla scuola Primaria di Panzano. Potrebbe infatti, addirittura diminuire il numero di bambini iscritti e scendere dagli attuali 8 (sei tra kosovari e albanesi e due italiani) a sei. E se prima era già difficile poterla ottenere, anche in deroga ai numeri minimi previsti, adesso il rischio è davvero concreto. Questa è l’ultima novità, a seguito dell’incontro avuto dai genitori di Panzano con l’amministrazione comunale, che peraltro non ha voluto rilasciare alcun commento sulla vicenda preferendo "soprassedere".

Intanto i genitori di due bambini, di quelli italiani, avrebbero già scelto di far andare i loro figli a Greve in Chianti, dove le classi prime sono due, una da 25 bambini e un’altra da 12. Preferiscono far affrontare loro un viaggio di andata e ritorno tutti i giorni con lo scuolabus. Sulla questione è stata convocata, martedì scorso, la Commissione Scuola mentre lunedì prossimo troverà spazio anche in consiglio comunale.

Per il momento, l’unico a parlare è Fabio Baldi consigliere di opposizione del gruppo Viva. "Ci dobbiamo domandare – dice – se tutto questo poteva essere evitato, se poteva essere affrontato prima, visto che conoscono i numeri dei nati per ogni anno, e non ad aprile, come ha detto il sindaco in commissione Scuola, quando ormai i giochi sono fatti. I genitori non hanno trovato convincenti le risposte, parlano di ritardi, e adesso le due famiglie di italiani dicono di voler mandare i loro figli a Greve".

Baldi sottolinea che occorra "trovare una soluzione per portare ragazzi da Greve a Panzano. La scuola deve essere resa attrattiva anche per i borghi vicini: io ho una idea e andrò a parlarne con la dirigente". Poi Baldi parla di cattiva programmazione scolastica. "La scuola montessoriana di San Polo ha portato via tre iscritti anche a Panzano oltre che a Strada e Incisa. Con quei tre, Panzano sarebbe stata vicina al numero minimo che le consentiva di avere una classe. Ma c’è anche da dire che la scuola non è attrattiva. Una parte è chiusa, in attesa di lavori di adeguamento sismico, mentre biblioteca, mensa e palestra sono state usate come aule per fare lezione. E questo, ovviamente, non invoglia i genitori a iscrivere i loro figli, come succedeva prima, quando arrivavano anche da Lucarelli e altre zone". Secondo Baldi "quello che ha salvato la scuola di Panzano sono stati i kosovari, ma adesso non basta più. Servono altre soluzioni".