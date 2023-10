"Scuola di Firenze senz'acqua: 450 studenti scioperano"

"Senza acqua non si entra" lo striscione degli studenti del Ginori-Conti parla chiaro. Ieri mattina prima della campanella centinaia di ragazzi di diverse classi hanno deciso di rimanere fuori dall’istituto e non fare lezione, dando vita a una protesta pacifica. Il motivo? La scuola è all’asciutto, o quasi. Le condizioni della rete idrica e la poca pressione come spiegato dai ragazzi, non garantiscono un afflusso d’acqua continuo e a volte (come agli ultimi piani) non lo garantiscono proprio. Questo sta creando diversi disagi, sia per l’igiene personale che per il normale andamento didattico. "Oggi non entriamo. Si dovrebbero fare 8 ore, ma non si può bere, non ci si può lavare le mani o tirare gli sciacquoni" le parole dello studente di quinta Dario Busi non lasciano spazio all’interpretazione.

"Siamo 450 ragazzi e abbiamo solo due piani su cinque con i bagni funzionanti al 100% – spiega – ma anche in questi l’acqua va e viene. Dopo palestra non ci si può neanche lavare il viso". I ragazzi raccontano che i segnali d’allarme c’erano già stati l’anno scorso ma che la situazione è precipitata da settembre. E come detto se manca l’H2o è anche la didattica a risentirne. Molte delle classi infatti fanno attività nei laboratori, attività scientifiche a tutti gli effetti: "Siamo un istituto prevalentemente laboratoriale, così non possiamo fare pratica – non ci gira troppo intorno la studentessa Carolina mentre prepara uno degli striscioni – Biologia, anatomia, solo per fare un esempio sono materie fondamentali. Qui si usano e maneggiano sostanze chimiche, l’acqua è essenziale". Ma anche dal lato sicurezza i ragazzi non si sentono tranquilli "Se scoppia un incendio come si fa" si interrogano, mentre ricordano che la poca potenza rende dura anche solo tirare lo sciacquone. E che a lungo andare questo porta cattivo odore. La dirigenza intanto fa sapere di essersi già messa all’opera e conta di risolvere la situazione nei prossimi giorni: "Il problema riguarda l’autoclave – spiega la vice preside Serena Nerini – Ci sono diversi piani e all’acqua serve forza. E’ dal primo giorno che abbiamo problemi di pressione. Ci siamo attivati subito, chiamando la città metropolitana che ha inviato una ditta. Mercoledì sono iniziati i lavori, il problema è in via di risoluzione e contiamo di tornare alla normalità già da lunedì" conclude.

Gabriele Manfrin