Scuola di Bubè Prima campanella a colori

di Manuela Plastina

Al rientro a scuola il 15 settembre, i bambini della materna di Bubè si ritroveranno in un ambiente totalmente diverso, accolti dai colori tenui dell’arcobaleno e da tanto verde e luce. La "Manuela Masi" di Grassina durante l’estate è stata sottoposta a un completo restyling grazie a un investimento di 75mila euro da parte del Comune di Bagno a Ripoli.

Se le pareti colorate sono il segno più evidente della riqualificazione e di maggior impatto visivo per i bambini e le famiglie, la scuola ha anche un tetto nuovo, il giardino è stato totalmente risistemato ed è stata completata la "rottamazione" dei vecchi corpi illuminanti: anche nell’edificio pubblico di Bubè, dunque, via le vecchie lampadine ad alto consumo energetico per far posto ai nuovi led, più moderni, duraturi e a basso consumo, con vantaggi economici sulle bollette e ambientale.

La seconda vita della scuola Masi è partita a pochi giorni dalla prima campanella dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Caponnetto, dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e dall’assessore alla scuola Francesco Pignotti. Con loro erano presenti anche gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e i tecnici del Comune.

"E’ solo uno dei tanti interventi svolti in estate in tutti i plessi del territorio – hanno ricordato Casini e Pignotti -, un lavoro incessante per migliorare le nostre scuole, priorità per la nostra amministrazione. Ora la materna di Bubè è pronta a dare il benvenuto ai suoi piccoli studenti con ambienti più confortevoli, belli e di basso impatto energetico".