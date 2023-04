Scuola Dante, addio container Ancora pochi giorni e spariranno

Pochi giorni ancora e la zona della scuola primaria Dante Alighieri cambierà fisionomia. I container blu, ormai, facevan parte del panorama, ma ora, con l’inaugurazione della nuova ala della scuola, con altre dodici aule, non servono più, e si conta di utilizzare il periodo delle vacanze pasquali per le operazioni di rimozione, che dovranno essere effettuate da una grossa gru, con la chiusura della strada. Via i prefabbricati dunque, ma questo avvierà un altro lavoro significativo. La sistemazione di tutta l’area esterna, a cominciare, ovviamente, dalla zona che dal 2016 è stata occupata dai container. Ci sono tubazioni, condutture elettriche e si dovrà quindi rimuovere anche quelle e rendere nuovamente agibile e in sicurezza questo spazio, che per un certo periodo resterà non accessibile. Intanto la giunta ha approvato un primo progetto di riqualificazione del giardino scolastico, prevedendo una spesa complessiva di 250 mila euro, dei quali 150mila provenienti dal PNRR e 100mila dal bilancio comunale. Si prevede che i lavori di ripristino e ristrutturazione degli spazi verdi inizieranno intorno al mese di giugno. "I fondi stanziati – nota la vicesindaca e assessora all’Istruzione, Cristina Becchi – sono tanti ma non tantissimi, dopo gli aumenti dei costi dei lavori che si sono verificati, Ma faremo tutto il possibile per rendere bella e funzionale l’intera area, che deve completare ciò che abbiamo realizzato all’interno della struttura scolastica. I bambini hanno bisogno di spazi all’aperto: pensiamo così di rifare un bel piazzale, che consenta una vivibilità ottimale, pensiamo a un orto didattico, uno spazio sportivo con un campetto polifunzionale per calcetto, basket, pallavolo. Intanto abbiamo presentato un progetto, ma vogliamo confrontarlo e condividerlo con la scuola, apportando anche tutte le necessarie migliorie".

Una miglioria sarà anche trovare spazi in più, visto che la nuova ala ha occupato una parte notevole dell’esterno, ma Becchi ci ha già pensato: intorno alla scuola c’è una fascia verde, a elle, inutilizzata: "La nostra intenzione è quella di inserire anche questa fascia nell’area esterna della scuola. Per questa operazione le risorse stanziate non sono sufficienti, l’intervento da fare non è piccolo, ci sarà un dislivello da colmare, rifare la recinzione. Per questo faremo due distinti lotti, e cercheremo di reperire altre risorse in bilancio".

Paolo Guidotti