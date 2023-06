Scuola: anno nuovo, problemi vecchi. “A settembre avremo ancora classi pollaio”

Firenze, 26 giugno 2023 – Parlano di “ennesima occasione persa” i sindacati della scuola, che anche per il prossimo anno prevedono “classi sovraffollate, nonostante il calo di iscritti”. Insomma, il problema delle ‘classi pollaio’ appare ancora ben lontano dall’essere risolto. Eppure, come dice Emanuele Rossi, segretario provinciale Flc-Cgil, “da settembre avremo 1.900 alunni in meno, nel complesso, tra Firenze e provincia”.

Il calo demografico “poteva esser l’occasione per snellire le classi”. “E invece, rispetto alle richieste, avremo decine di classi non autorizzate, dunque in meno, e varie decine di docenti in sovrannumero - accusa Rossi -. I docenti in ruolo che si troveranno in questa situazione dovranno fare alcune ore in un’altra scuola oppure dovranno completamente migrare in un altro istituto”.

Vista la situazione, “avremo meno contratti a tempo determinato per i precari”. “Per stabilire quanti supplenti ci saranno il prossimo anno scolastico nelle scuole fiorentine dovremo aspettare le immissioni in ruolo di quest’estate, ma se si continuerà lungo il sentiero già tracciato gli scorsi anni avremo circa 3mila cattedre coperte da precari, pari ad un terzo del totale”, aggiunge Rossi.

Insomma, sintetizza il sindacalista, “il prossimo anno scolastico sarà all’insegna di meno classi assegnate, di una diminuzione del numero dei precari e di una parte dei professori di ruolo che si troverà in sovrannumero. Una situazione che fa veramente rabbia: autorizzando tutte le classi richieste e senza tagliare cattedre avremmo finalmente potuto riequilibrare il numero di alunni per classe”.

Al solito, la situazione sarà a macchia di leopardo: da una media di 22 alunni per classe si schizzerà ai 30-31 soprattutto in alcuni indirizzi tecnici e professionali delle secondarie di secondo grado.

“Noi rischiamo il sovraffollamento alla secondaria di primo grado Verdi - dice Osvaldo Di Cuffa, dirigente reggente -. Ci è stata concessa una prima classe in meno rispetto al numero di iscritti, che avrebbe invece permesso di confermare tutte le classi, con un numero leggermente più basso di alunni rispetto ad oggi”. All’Iis Sassetti-Peruzzi, prosegue il dirigente Di Cuffa, “avremo invece delle classi in più perché sono cresciute le iscrizioni. Dovremo dunque ottimizzare gli spazi. In tal senso, la Città metropolitana si è impegnata a darci una mano”. Va meglio invece nella succursale di Scandicci, dove sono state sdoppiate tre classi che nel corso dell’anno scolastico appena concluso erano diventate sovraffollate per via dell’arrivo di nuovi alunni.

“Nella mia scuola - fa sapere Annalisa Savino, preside dello scientifico Da Vinci, - si contrarranno le classi terze, dato che questo anno scolastico abbiamo avuto una seconda con pochi alunni. Insomma, avremo una classe in meno sul totale”. Nessun problema invece di classi sovraffollate al classico Galileo. All’Itt Marco Polo, il preside Ludovico Arte prevede di confermare una media complessiva di 24 alunni per classe. “Abbiamo sempre numeri abbastanza alti - dice -. È vero che, considerato il calo demografico, si sarebbe potuti intervenire per rendere le classi meno numerose”.