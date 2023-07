Scuola Ciampi, rabbia genitori Il trasferimento fa discutere

di Lisa Ciardi

L’inizio dell’anno scolastico, con il trasferimento dei ragazzi, si avvicina. E fra i genitori degli alunni della elementare Ciampi di San Mauro a Signa serpeggia preoccupazione. Ma l’assessore alla pubblica istruzione, Gabriele Scalini, rassicura sull’organizzazione dei servizi, a partire dallo scuolabus. Con settembre è in programma la chiusura della Ciampi, con il trasferimento degli alunni alla Leonardo da Vinci, scuola principale del capoluogo. Un passaggio necessario per permettere un intervento anti-sismico (a partire dal tetto e dalle pareti), per un importo pari a 1 milione e 400mila euro. I lavori verranno realizzati grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dureranno 8-9 mesi da settembre: per tutto il periodo dei cantieri gli alunni (un’ottantina, la scuola ha una sezione ovvero cinque classi) dovranno trasferirsi.

"Molti di noi cominciano a essere preoccupati – spiegano mamme e babbi – perché vorremmo avere un quadro chiaro della situazione da settembre. Abbiamo iscritto i nostri figli pensando che la scuola fosse regolarmente attiva e funzionante: tanti, in particolare della prima classe, se informati per tempo avrebbero fatto scelte diverse. Chiediamo di avere almeno indicazioni precise e univoche, in modo da poterci organizzare col lavoro e con gli altri impegni familiari".

"Voglio rassicurare i genitori – ribatte l’assessore Scalini – perché stiamo lavorando proprio in questi giorni per definire gli ultimi dettagli. Abbiamo aspettato qualche giorno in più a convocare una nuova riunione per poter fornire dati più precisi. Confermo che il servizio scuolabus sarà garantito a tutti con la tariffa minima di 68 euro. Inoltre stiamo cercando di mettere a disposizione degli studenti un quarto mezzo, per garantire passaggi più veloci e minori tempi di attesa. Comprendiamo i disagi delle famiglie, ma siamo di fronte a un intervento estremamente importante, che permetterà di rendere la scuola più sicura in caso di scosse sismiche, ma anche più funzionale e accogliente".