Scuola Ciampi, l’attesa è finita. A settembre si torna in classe

Nuova data per la riapertura della scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa. Dopo varie attese e numerosi rinvii, i lavori stanno procedendo e dovrebbero permettere agli alunni di tornare nell’edificio da settembre. Gli interventi, finalizzati al miglioramento antisismico, valgono complessivamente 1 milione e 500mila euro. Sono stati progettati grazie ai fondi del Pnrr e a finanziamenti regionali, con una durata, almeno sulla carta, di circa 8 mesi. Proprio per lasciare spazio al cantiere, da settembre 2023, tutti gli alunni dell’istituto sono stati trasferiti nel capoluogo, all’elementare Leonardo da Vinci. Ma intanto, subito dopo la gara, l’azienda vincitrice ha avanzato una serie di osservazioni e richieste. Così, mentre andava avanti il confronto fra la ditta e il Comune, i cantieri sono rimasti fermi fra le proteste delle famiglie e dei commercianti. Poi, a marzo scorso è arrivata la firma dell’accordo per la partenza del cantiere. Ma la ditta ha faticato ancora a procedere col cronoprogramma, fino agli ultimi mesi. "L’intervento prevede la rimozione della copertura e delle strutture lignee con la sostituzione delle capriate esistenti – ha spiegato in un incontro pubblico il sindaco, Giampiero Fossi -. Già effettuati, invece, il consolidamento del solaio del piano primo e il rifacimento del controsoffitto con materiale ignifugo e fonoassorbente, insieme alla posa di pannelli isolanti per la riqualificazione energetica del sottotetto".

"I lavori - ha continuato l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale - restituiranno una struttura non solo più sicura, ma anche rinnovata. Il cantiere, dopo i ritardi accumulati per la presa in carico dell’intervento, sta proseguendo e per questo l’obiettivo è riportare i ragazzi nella scuola a partire dal prossimo mese di settembre". "Non appena i lavori termineranno – ha commentato l’assessore all’istruzione Marcello Quaresima - la struttura sarà più sicura ed efficiente. Benefici anche per servizi connessi, a partire dal trasporto scolastico".