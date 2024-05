Scuola, candidata Pd contro Fallani : "Gestione pessima e zero dialogo"

La candidata Pd critica pubblicamente il sindaco Fallani (nella foto). E’ un caso il commento facebook di Valentina Margutti, candidata nella lista del Pd alle prossime amministrative. Margutti ieri mattina ha commentato causticamente il post di Sandro Fallani che dal palco dell’Aurora aveva salutato gli studenti delle primarie di Scandicci, Campana, Pertini e XXV aprile in occasione di uno spettacolo teatrale. "Dobbiamo continuare a credere nella scuola pubblica gratuita universale – ha scritto Fallani – perché è da qui che passa il futuro della nostra comunità, dalle nuove generazioni, dai nostri figli". La risposta della candidata, animatrice del comitato contro la chiusura della scuola Makarenko, decisa da Fallani, ma ratificata prima col voto di tutta la giunta e poi della maggioranza in consiglio comunale, è stata come una stilettata: "Sempre coerente – ha scritto pubblicamente su Facebook – negli ultimi 5 abbiamo perso posti di nido, sono state chiuse scuole, ultimamente gestite malissimo le interferenze per le ristrutturazioni. Tutto questo condito da un’incapacità di accettare critiche e di dialogare con la gente! Complimentoni. Spero vivamente che il suo successore ribalterà questa situazione". Il commento non è passato inosservato, sia da parte dei rappresentanti della maggioranza, sia da parte degli altri candidati. Di certo quella della chiusura della Makarenko è una ferita aperta, visto che molti hanno mal digerito la volontà di cancellare una delle scuole simbolo della città.