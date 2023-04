Scuola, ascensore fermo altri tre mesi

L’ascensore dalla scuola di Pian di Mugnone funziona a singhiozzo . E’ così da settembre, quando in occasione dell’allestimento dei seggi per le elezioni politiche, fu scoperto che c’era un problema. La situazione preoccupa i genitori e fa arrabbiare il Pd. "La città ha bisogno di trovare un interlocutore credibile quando si parla d’infanzia, famiglie e scuola – tuona Cosimo Latini, segretario comunale del Pd –. Ancora una volta ci troviamo davanti all’inerzia dell’amministrazione. Le famiglie e il personale scolastico si sono trovati soli e con disagi nel gestire la situazione, con difficoltà a far partecipare alcuni alunni all’attività scolastica".

L’impianto è datato e le riparazioni hanno retto solo qualche giorno. " Da circa un mese – spiega però il sindaco Anna Ravoni – dopo aver trovato le risorse nel bilancio (circa 9.000 euro) è stato dato l’incarico per un lavoro importante di manutenzione che, praticamente, rinnoverà l’impianto completamente, visto che vengono cambiati quasi tutti i meccanismi e le strutture meccaniche e elettriche".

Il lavoro non sarà però immediato. La ditta ha infatti chiesto 90 giorni di tempo perché, trattandosi di un impianto vecchio, i materiali di ricambio non sono facilmente trovabili. "Abbiamo valutato la sostituzione con un nuovo ascensore ma – prosegue il sindaco – sarebbero serviti grossi e invasivi interventi e tempi molto lunghi fra autorizzazioni e verifiche". Infine precisa: "In questo periodo non c’è stata nessuna difficoltà per gli utenti perché, in caso di necessità si può entrare dalla palestra sovrastante facendo solo tre scalini e poi accedendo al montascale, e c’è anche lo “scoiattolo saltascale“".