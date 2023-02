“Ecco come vivevano i disperati dell’ex scuola”: blitz a Scandicci

Una delle ex aule dove vivevano abusivamente le persone (Fotocronache Germogli)

Scandicci, 13 febbraio 2023 – Una gravissima situazione di degrado in una zona centrale come piazza Boccaccio: è quella che hanno trovato i carabinieri, che hanno effettuato un blitz per individuare alcuni extracomunitari che vivevano dentro l’ex scuola “Alberti”.

Qui diverse persone avevano deciso di vivere, occupando le aule. Dove è stata trovata una situazione igienico sanitaria a dir poco precaria. Ad intervenire i militari del Nucleo Operativo della Stazione di Scandicci. Cinque le persone individuate, tutte di origine nord africana, di cui quattro con piccoli precedenti penali.

Le persone non hanno opposto resistenza. Sono stati portati in caserma e sono stati quindi denunciati per invasione di terreni e edifici e per deturpamento. Dentro le aule c’era di tutto: vestiti, resti di cibo, scatoloni. Una situazione che era stata segnalata anche dalla gente della zona.