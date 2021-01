Firenze, 15 gennaio 2021 - Prove di screening alle superiori in Toscana in attesa dell'apertura ufficiale della campagna di monitoraggio "Scuole Sicure" prevista dalla Regione a partire da lunedi'. Questa mattina sono stati eseguiti i primi tamponi rapidi antigenici agli studenti di 12 istituti superiori regionali tornati in classe in settimana al 50%: Siena, Grosseto, Firenze, Prato, Empoli, Pistoia, Viareggio, Pisa, Pontedera, Livorno, Cecina e Lucca.

In ogni scuola sono stati testati 25 ragazzi, 5 per ogni classe di eta', dal primo al quinto anno. "La Regione ci ha chiesto di partire oggi e noi abbiamo anticipato, abbiamo fatto una corsa per farci trovare pronti e raccogliere il consenso informato degli studenti", commenta Renzo Berti, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ausl Toscana Centro che include le scuole di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. E aggiunge: "C'e' il fuoco acceso sotto la pentola perche' la Regione sta valutando l'estensione dello screening ai docenti e al personale scolastico gia' a partire da lunedi'".

A Firenze i primi test rapidi sono stati fatti alle 9.30 ai ragazzi dell'Istituto alberghiero Saffi. "I tamponi sono gia' stati portati in laboratorio dove verranno processati dagli appositi macchinari in un paio di ore, avremo i risultati gia' nel pomeriggio", chiarisce il direttore del dipartimento di Prevenzione secondo cui il punto di forza della campagna di monitoraggio scolastico sara' la rapidita' dei test per non arrivare mai in ritardo in caso di contagio. "Lo screening ci da' una fotografia sullo stato delle cose e ci da' informazioni sulle prospettive, la ciclicita' ci permette di monitorare l'andamento sul medio periodo", spiega Berti. Al momento, conclude, "c'e' una forte attenzione delle Istituzioni su questo segmento perche' la scuola rimette in moto la societa' e la Toscana fa da apripista".