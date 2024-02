Scuola al gelo Le mamme protestano: "Anche il giardino è inagibile"

Bambini dell’Infanzia di Fiesole ancora costretti a indossare i piumini per il freddo. Per un disguido nella consegna del pezzo di ricambio, l’impianto di riscaldamento è stato riparato e riacceso solo ieri a tarda mattinata, con 24 ore di ritardo sul previsto. Per superare l’emergenza, i bambini sono stati concentrati in due aule, riscaldate da stufette "che - ha sottolineato il sindaco Anna Ravoni - sono state installate in sicurezza e in accordo con la direzione didattica con la quale esiste la massima collaborazione, così come con le insegnanti, che voglio ringraziare". La mattinata è stata animata da una protesta di un gruppetto di mamme, prima sotto il Comune e poi alla scuola per incontrare il sindaco, sul posto dalle 7.30 del mattino per seguire l’evolversi della situazione. "Ci sono tante problematiche oltre al riscaldamento; volevamo quindi farci sentire - ha detto Barbara, delegata genitori - il giardino è inagibile e la scuola di Caldine è chiusa dal ‘21 con i lavori mai iniziati. Così per l’ attività motoria i bambini vanno spostati a Pian di Mugnone". "L’amministrazione ha fatto il massimo forzo contro questa maledizione che ci è caduta a dosso sulle scuole. Sono contenta che, superata questa fase, il prossimo sindaco - conclude Ravoni - troverà ben quattro scuole rifatte".

Daniela Giovannetti