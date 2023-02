Scuola, 5 milioni di euro dal Pnrr per lavori di riqualificazione in 5 nidi e un’infanzia

Firenze, 15 febbraio 2023 – Nuove preziose risorse per le scuole. Il Comune di Firenze ha ottenuto 5 milioni di euro di fondi Pnrr per la riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido Pollicino, Scoiattolo, Merlo, Lorenzo il Magnifico, Madama Dorè e per la scuola dell’infanzia Fortini. Questi finanziamenti, che fanno parte del Piano nazionale per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, si aggiungono a quelli del Pnrr che il Comune ha già ottenuto per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza le sue scuole. Complessivamente, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, l’ammontare dei fondi Pnrr ottenuti ammonta a quasi 44 milioni di euro (comprese le risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili).

Soddisfazione da parte del sindaco Dario Nardella e dell’assessore all’Educazione Sara Funaro: “Questi finanziamenti, che si vanno ad aggiungere ai quasi 39 milioni di euro già ottenuti, ci permettono di proseguire con il nostro ricco programma di interventi di edilizia scolastica per rendere le nostre scuole sempre più sicure, belle, moderne e rispettose dell’ambiente”.

“Siamo uno dei Comuni che hanno ottenuto il maggior numero di fondi Pnrr per gli interventi nelle scuole - ha detto il sindaco Nardella -. Queste risorse si stanno dimostrando una grande opportunità per realizzare interventi importanti in città e ci permettono di intervenire anche per migliorare l’edilizia scolastica, che per noi è una priorità insieme alla qualità dei servizi educativi e scolastici”.

Per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza degli asili nido Pollicino il finanziamento ottenuto è di 937.830 euro, per lo Scoiattolo di 688.640 euro e per il nido Merlo, 698.240 euro; per i nidi Lorenzo il Magnifico e Madama Dorè, dove oltre ai lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza saranno eseguiti anche interventi di efficientamento energetico, il finanziamento ottenuto è rispettivamente di 730.000 euro e 530.000 euro, mentre per l’ampliamento e la riqualificazione della scuola dell’infanzia Fortini è di 1.430.000 euro.

Gli interventi dovranno essere conclusi, come previsto per i fondi stanziati con il Pnrr, entro il 2026.

A questi 5 milioni di euro di finanziamenti si aggiungono le risorse precedentemente assegnate e riguardanti interventi vari in scuole, mense e asili: nel dettaglio, si tratta di 8.415.000 euro assegnati per la nuova scuola Calvino; 6.587.037 euro assegnati per i refettori delle scuole dell’infanzia Matteotti e Salviati, per i nidi Pandiramerino, Stregatto, di viale Corsica e delle Cascine; 20.752.207 euro assegnati tramite il bando rigenerazione del Ministero dell’Interno per la riqualificazione del comprensorio scolastico e sportivo in via di Legnaia (l’opera principale riguarda la realizzazione della nuova scuola Ghiberti); 2.650.000 euro assegnati tramite il Ministero dell’Interno per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza di 8 edifici scolastici: Carducci, Cairoli, Dionisi, Nuccio, De Filippo, Gramsci, Don Milani, Rodari.