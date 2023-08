Scudo verde, lite sul ticket "Ma non ci sarà prima del ’26"

di Antonio Passanese

Lo Scudo Verde, che partirà dal 2024, non condizionerà l’accesso ad infrastrutture strategiche come ospedali, zone produttive, grandi centri commerciali, aeroporto, Comuni confinanti (Fiesole). Questo prevede il Piano Urbano della Mobilità redatto da Palazzo Medici Riccardi Città metropolitana di Firenze. Ma uno dei punti in discussione, e che dovrebbe poi essere sintetizzato nel disciplinare che verrà approvato a settembre da tutti i sindaci della Città metropolitana, è il pagamento di un ticket per i mezzi inquinanti (Euro 5 ed Euro 6, pari a 3 euro corrispopndenti a un biglietto di Tpl urbano andata e ritorno) che però, come spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, potrebbe scattare "solo dopo il 2026 con il completamento delle linee tramviarie. Nel 2024 sono previsti solo il monitoraggio e l’applicazione dei divieti di circolazione vigenti ai veicoli più inquinanti".

Giorgetti, poi, specifica che "nella disciplina che stiamo predisponendo in merito allo Scudo Verde non è prevista l’applicazione del ticket. Si tratta di un elemento inserito nel Pums ma del quale non è ad oggi prevista l’applicazione per i prossimi anni". Quello che appare certo è che terminata l’installazione (tra ottobre e novembre) delle 78 porte telematiche – che verranno posizionate su un perimetro di area a basse emissioni – a inizio 2024 partirà subito il monitoraggio di tutti i mezzi in ingresso a Firenze e in particolare dei bus turistici. Ma per le regole, come detto bisognerà attendere il mese prossimo quando Palazzo medici Riccardi darà il via libera a quelle norme (sono state presentate delle osservazioni su cui bisogna ancora discutere) che poi si tradurranno in un disciplinare condiviso.

Ieri, sia Fratelli d’Italia che la Lega si sono però scagliate contro il pagamento del ticket: "Accelerare sullo scudo verde adesso è un’ingiustizia – affermano i meloniani – Assurdo introdurre il pagamento di un ticket per entrare nel comune capoluogo, a fronte di un servizio di trasporto ancora molto scadente".

"Se è vero che a settembre si svolgeranno degli incontri con i sindaci della provincia utili a definire il disciplinare esortiamo gli stessi a non rendersi complici di questo tradimento ai danni dei cittadini e dei commercianti", dicono dal Carroccio.