Scudo verde Il rinvio al 2025 piace a Giannelli

"E senza dubbio positivo il rinvio della seconda fase al 2025, ma allo stesso tempo è negativa la mancanza di soluzioni per chi deve arrivare a Firenze da fuori, spesso solo per motivi di lavoro. Mi pare un progetto superficiale ed approssimativo". A dirlo è il responsabile provinciale trasporti e portavoce FdI Valdisieve, Giampaolo Giannelli (nella foto), riferendosi alla proposta dello ‘scudo verde’. "E’ chiaro - dice Giannelli - che al momento non c’è nessun accordo tra Nardella ed il resto dei sindaci. Così come preoccupa che non si indichi alcuna soluzione per i pendolari del Mugello e della Val di Sieve su parcheggi scambiatori e quant’altro occorra per non introdurre i veicoli inquinanti in città. Una situazione che ci ha portato da subito ad esprimere forte contrarietà".

L.B.