Scudo Verde, ci siamo Via alle prove generali Ticket per entrare in città Traffico giù del 20%

di Antonio Passanese

Quando, a inizio del 2024, entrerà in vigore lo ’Scudo Verde’, gli automobilisti dell’area metropolitana fiorentina – che va da Borgo San Lorenzo a Fucecchio – potrebbero esser costretti a pagare un ticket (si stanno studiando le modalità, ma sembra che l’idea sia quella dell’addebito sul Telepass) per l’ingresso nel capoluogo di Regione. E le risorse che arriveranno da questo nuovo balzello verranno destinate al trasporto pubblico locale. Anche per abbatterne i costi e per aumentarne le corse. E’ questa una delle proposte su cui tutte le amminsitrazioni si stanno confrontando e che potrebbe trovare spazio nel disciplinare che a settembre dovrebbe avere il via libera di Palazzo Medici Riccardi per incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte di coloro che ogni giorno, per motivi di lavoro o altro, debbono recarsi a Firenze. Difficile, allo stato attuale, prevedere il costo del ticket d’entrata, ma la Metrocittà potrebbe prendere spunto da Milano o da altri capoluoghi in cui è già in vigore (il costo si aggira sui 5 euro a ingresso).

Intanto, si continua a lavorare su quel disciplinare che dovrà stabilire le regole sull’accesso in città dei mezzi più inquinanti. Le riunioni si susseguono da mesi e non è escluso che già a settembre i rappresentanti delle varie amministrazioni comunali possano accordare il via libera. "In questo momento si stanno completando i lavori di realizzazione dell’infrastruttura – afferma l’assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti – Al contempo sono in corso riunioni, la prossima è in programma all’inizio di settembre, in Città Metropolitana con tutti i sindaci dei Comuni per condividere la disciplina che regolerà lo Scudo Verde dopo la sua attivazione. I lavori dovrebbero concludersi in ottobre-novembre e dopo un periodo di pre-esercizio entrerà in funzione sulla base di regole condivise, anche se molto probabilmente il primo anno l’infrastruttura sarà utilizzata per monitorare i mezzi in ingresso città". Delle ottanta porte telematiche che dovranno essere posizionate su un perimetro d’area a basse emissioni, a oggi ne sono state installate circa il 70%: entreranno in funzione a inzio 2024 dopo un periodo di pre-esercizio durante il quale verrà calcolato il numero esatto di auto che quotidianamente entrano a Firenze.

Oggi sono 275mila, che vanno ad aggiungersi a quelle dei fiorentini, ma Palazzo Medici Riccardi punta a dimezzarle così da abbattere le emissioni inquinanti. Sebbene in questi primi mesi estivi i dati rilevati dalle centraline che verificano la qualità dell’aria siano significativamente migliorati, a conferma dell’importanza delle limitazioni alla circolazione dei diesel più inquinanti già adottate dal 1° giugno scorso, questi miglioramenti non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi del protocollo tra Comune e Regione che mirano a riportare le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) sotto la soglia di 40 microgrammim3 e di abbattere le oltre 5mila tonnellate di Co2 e le 3,3 tonnellate di Pm10 all’anno in tutta la Metrocittà.

Secondo le simulazioni effettuate lo Scudo Verde, insieme agli altri interventi per la mobilità sostenibile, si tradurrà in una riduzione fino al 18,3% delle percorrenze con veicoli privati sulla rete stradale interna al cosiddetto agglomerato di Firenze (capoluogo e comuni della prima cintura) e fino al 13% sulla rete stradale interna alla Città Metropolitana (ora di ora di punta del mattino). "Ancora più significativa la riduzione dei tempi di percorrenza con cali del 21,9% nell’agglomerato di Firenze e 17,6% sulla Città Metropolitana". Come anticipa alla Nazione l’assessore Giorgetti, già a gennaio si inizierà inizierà a monitorare i mezzi inquinanti e in particolare i bus turistici per verificare se abbiano tutte le carte in regole.