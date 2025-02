Scudo verde al via. Un incontro sulle nuove regole

Lo scudo verde di Firenze avrà un impatto anche sui comuni limitrofi. Ed è per questo che Cna ha organizzato, domani alle 18, un incontro presso la sala consiliare di San Casciano. Titolo è ‘Lo Scudo Verde visto da fuori’ e l’iniziativa mira a fare il punto sulla misura che entrerà in vigore a Firenze il 1 aprile per garantire il rispetto delle attuali normative, che vietano la circolazione ai veicoli benzina e diesel Euro 0 e 1, e monitorare il pagamento del ticket dei bus turistici. "Lo Scudo Verde non riguarda solo Firenze, ma coinvolge l’intera area metropolitana. La città accoglie ogni giorno un significativo flusso di pendolari, elemento fondamentale per la sua economia. È essenziale che i Comuni siano parte del processo decisionale" dichiara Veronica Cei, presidente di Cna Chianti. All’incontro interverranno oltre a Cei, Andrea Giorgio, assessore di Firenze; Roberto Ciappi, presidente dell’Unione del Chianti Fiorentino, David Baroncelli, consigliere della Città Metropolitanae Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti.