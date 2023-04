Scudo Verde ai nastri Partenza soft nel 2024 Ma i sindaci chiedono un protocollo comune

Una partenza light a inizio 2024 con un monitoraggio concentrato soprattutto sui diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli cioè più inquinanti e con un’anzianità di servizio anche di 20 anni. I primi che, probabilmente, verranno stoppati in una fase successiva da definire. È questa in sintesi la linea emersa ieri al vertice dei sindaci della Città Metropolitana sullo scudo verde, la flotta di 81 varchi che blinderà il centro e limiterà gli accessi ai veicoli più inquinanti, abbattendo le emissioni.

Al tavolo ieri erano presenti il sindaco Dario Nardella, gli assessori comunali alla Mobilità, Stefano Giorgetti e all’Ambiente Andrea Giorgio oltre ai rappresentanti dei Comuni della Metrocittà. Secondo la prima tabella di marcia abbozzata l’installazione dei varchi, previsti con un investimento di quasi 4 milioni e mezzo di euro, dovrebbe concludersi entro l’anno e il monitoraggio scattare già da gennaio.

Nardella ha ribadito che con il via alla prima fase, quella del monitoraggio, non sarà previsto nessun pedaggio. "Il monitoraggio – spiegano dal Comune – sarà non solo quantitativo, ma qualitativo in modo da consentire l’individuazione delle tipologie dei veicoli e del loro contributo all’inquinamento". Lo Scudo Verde, previsto nel Pums dovrebbe riguardare il 66% del centro e il 37% dell’area comunale. La seconda fase entrerà in funzione non prima del 2025 con modalità ancora da decidere insieme, come ha sottolineato il sindaco Nardella, e andrà di pari passo con la realizzazione di tutti i vari capitoli del Pums come trasporto pubblico, tramvie, parcheggi scambiatori, potenziamento del trasporto ferroviario. Ed è su questo punto che i sindaci dell’hinterland fiorentino, soprattutto i ’grandi azionisti’ del pendolarismo che detengono la maggior quota di cittadini obbligati a passare da Firenze o a entrarci per lavoro, hanno chiesto un protocollo comune che fissi gli obiettivi di miglioramento del trasporto pubblico integrato. Dal miglioramento della Faentina per servire i Comuni di Fiesole e quelli del Mugello come Vaglia al miglioramento del trasporto ferroviario con l’empolese valdelsa.

"Il protocollo – commenta il sindaco di Fiesole, Anna Ravoni - fisserà obiettivi comuni e punterà a rafforzare il Tpl definendo le fasi dell’operazione". Fra i più perplessi ci sono i comuni mugellani. "Il problema dell’aria di Firenze è di tutti. Sullo scudo verde – dice il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello e sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore – si discute tutti insieme perché è una scelta metropolitana, l’incontro è servito per ribadire questo. I pedaggi in caso dovranno arrivare molto dopo perché i cittadini dell’area metropolitana portano valore, lavoro, ricchezza. Certo, magari portano anche inquinamento ma non può certo essere usata l’accetta per far pagare chi entra in città". Fra i presenti anche il sindaco di Empoli, Brenda Barnini. "Riunione positiva per inquadrare i problemi. Adesso – dice Barnini – c’è bisogno di dare continuità all’impegno preso dal sindaco Nardella costruendo un protocollo che coinvolga comuni, città metropolitana e Regione per definire i traguardi infrastrutturali da raggiungere prima dì attivare lo scudo verde e definire la destinazione delle eventuali introiti". La stessa posizione del sindaco di Bagno a Ripoli e delegato alla Mobilità della Metrocittà, Francesco Casini. "Sia come sindaco che come consigliere delegato – spiega – ho ribadito la necessità per la città e il suo hinterland di ridurre inquinamento e traffico. Ma ho anche ribadito che occorre partire con lo scudo verde solo una volta che sarà completato il potenziamento del sistema di trasporto pubblico su tutta la città metropolitana di Firenze".

Claudio Capanni