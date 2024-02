Firenze, scritte no vax sul palazzo dell'Agenzia delle Entrate

Firenze, 14 febbraio 2024 - La facciata della sede dell'Agenzia delle entrate in via Santa Caterina di Alessandria a Firenze imbrattata con scritte di matrice 'no vax'. E' accaduto l'altra notte e ieri il dirigente dell'ufficio ha presentato querela alla compagnia dei carabinieri della stazione Santa Maria Novella.

Con vernice rossa è stata realizzata una doppia V cerchiata accompagnata da scritte quali 'il vaccino uccide', 'lottiamo uniti' e 'vivi libero'. A dare l'allarme ieri mattina era stato il portiere dell'Agenzia dell'entrate che ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per le indagini.