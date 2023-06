Scosse di terremoto a Signa, Protezione Civile contatta scuole, nessun problema riscontrato

A Signa, a seguito delle scosse di terremoto di ieri, i responsabili comunali della Protezione civile hanno subito contattato telefonicamente i vari plessi scolastici per monitorare la situazione: sia quelli per l’infanzia ancora aperti, sia le scuole elementari e medie attive in questi giorni per gli esami e per le attività e le riunioni dei docenti. In alcuni casi però insegnanti e alunni non avevano neppure avvertito la scossa. Anche dove il terremoto era stato sentito, non sono emersi problemi. Scossa avvertita debolmente anche sul territorio di Lastra a Signa. Pure in questo caso i tecnici del Comune si sono assicurati che non vi fossero stati problemi e hanno verificato la situazione all’interno delle strutture pubbliche, senza riscontrare particolari criticità.

Lisa Ciardi