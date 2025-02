Scoprire la Filarmonica Verdi

Una serata alla scoperta della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. È prevista per domenica alle 18.30 al cinema La Compagnia di via Cavour, a Firenze. Saranno presenti il direttore della Filarmonica Stefano Mangini, Damaris Sirri (narratrice) e Gabriele Nardoni (regia). A prendere la parola, anche il consigliere regionale Fausto Merlotti e il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a progetti della Scuola di Musica della Filarmonica. Prenotazioni: [email protected], 347 6259136 (dalle 18 alle 21). La Filarmonica Verdi ha registrato quest’anno importanti novità. Fra queste la nascita del coro di voci bianche “Voci a più colori“ promosso da Adra Italia e diretto dal maestro Gabriele Nardoni. Partecipazione gratis per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni, quota d’iscrizione: 30 euro l’anno.