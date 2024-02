Scopriamo volontariato e solidarietà del territorio

Noi alunni della IV classe abbiamo fatto una ricerca sulle esperienze di volontariato. È un lavoro gratuito per aiutare i più bisognosi in più ambiti: sociale, culturale, sanitario, ambientale, animalista. Dai racconti dei nostri conoscenti, abbiamo scoperto che tutto ha avuto inizio quando ci fu la secca dell’Arno: la popolazione si attivò per versare acqua nel fiume con dei secchi e tenere in vita i pochi pesci rimasti; da allora si è sviluppata una grande catena di solidarietà.

Ci sono molte realtà, tra cui il Rotary, Misericordia, Onlus, Omg, Protezione civile, Associazioni Tumori Toscana, Fondazione Meyer, Protezione animali, Anelli mancanti… Le associazioni di volontariato sono gruppi di persone con interessi di pubblica utilità. L’obiettivo è aiutare gratuitamente persone in difficoltà. La Misericordia si occupa di offrire servizi alla comunità, raccolta di indumenti, aiuto alimentare, trasporto per invalidi a visite mediche, etc. Una Onlus è una organizzazione non lucrativa, si interessa di assistenza sociale e sanitaria, promozione di interesse artistico e culturale. Le associazioni a tutela degli animali si occupano di trovare cibo e case per animali abbandonati. Per noi è stata una bellissima scoperta sapere che ci sono tante persone pronte ad aiutare i più bisognosi.