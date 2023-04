Scoppio del Carro, esplosione di gioia e colori Domenica mattina torna lo spettacolo di Pasqua

Torna nella domenica di Pasqua l’appuntamento con lo Scoppio del Carro, l’antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101. All’evento saranno presenti le autorità cittadine. Quest’anno l’intera manifestazione sarà trasmessa, in diretta dalle 9, da Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80). La storia affida a Pazzino de’ Pazzi, al ritorno da una crociata nel 1099, le origini dello Scoppio. Fu Pazzino, infatti, a riportare alcune pietre focaie del sepolcro di Cristo con le quali poi a Firenze venivano illuminate le celebrazioni del Sabato Santo. In un secondo tempo la cerimonia venne spostata alla domenica e i fiorentini decisero di costruire un carro trionfale che nella forma attuale risale al ‘600. Per tutto l’anno il ‘Brindellone’ resta nel deposito di via il Prato e il giorno di Pasqua arriva al Duomo trascinato da quattro buoi, agghindati per la festa. La partenza del corteo con il ‘Brindellone’ avverrà, come sempre, da Porta al Prato; seguirà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi in piazza della Repubblica, il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino che precede di qualche minuto lo spettacolo pirotecnico.

Anche quest’anno la cerimonia si svolgerà in due momenti. Sabato sera, alle 22, l’accensione del fuoco durante la solenne Veglia in Cattedrale presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, e domenica mattina alle 7,30, il Carro del Fuoco, accompagnato dal corteo storico, partirà dal deposito per raggiungere piazza Duomo con arrivo alle 9,30 circa. Alle 9,45 il sorteggio delle partite del Torneo di San Giovanni e alle 10,30 la processione liturgica si porta sul sagrato della Cattedrale, dove avrà inizio la celebrazione con la benedizione del Carro e dei fedeli. Alle 11, il momento più atteso, con il volo della Colombina al canto del Gloria e lo spettacolo dello scoppio, segno di pace e di luce che squarcia le tenebre.

Duccio Moschella