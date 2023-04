Scoppio del Carro, strade chiuse e divieti: ecco i provvedimenti di circolazione

Firenze, 5 aprile 2023 – Sono diversi i provvedimenti di circolazione per l'8 e il 9 aprile, giorni delle tradizioni fiorentine e dello Scoppio del Carro. Si inizia sabato sera con i divieti di transito per il corteo in occasione dell’accensione del fuoco sacro. Dalle 20.35 sul percorso piazza Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria. Il corteo proseguirà dalle 20.55 su via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Borgo Santi Apostoli, piazza del Limbo e alle 21.15 ripartirà da piazza del Limbo per continuare in Borgo Santi Apostoli, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo. Dalle 22.30 sull’itinerario di ritorno piazza Duomo, via Calzaiuoli, piazza Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, via delle Terme, chiasso di San Biagio, piazza di Parte Guelfa. Passando al passaggio del Carro del Fuoco in programma domenica mattina, i primi provvedimenti sono divieti di sosta già da venerdì 7 aprile in Borgo Ognissanti e via degli Strozzi (tratti); sabato 8 aprile si sarà la volta di quelli nel piazzale di Porta a Prato (tratti). La maggior parte dei provvedimenti si concentrano nella giornata di domenica: dalla mezzanotte scatteranno i divieti di sosta in via Il Prato, via Garibaldi, Borgo Ognissanti, via Roma; alle 6 si aggiungeranno i divieti di transito in piazza di Santa Maria Maggiore (esclusa), via dei Cerretani (inclusa), Borgo San Lorenzo (inclusa), via dei Gori (esclusa), via dei Pucci (esclusa), via dei Servi (inclusa), piazza del Duomo (inclusa), via del Proconsolo (esclusa), via dei Maccheroni (esclusa), via dei Bonizzi (esclusa), via dello Studio (esclusa), via delle Oche (esclusa), via Calzaiuoli (inclusa), piazza della Signoria (inclusa), via Porta Rossa (esclusa), Calimala (esclusa), via dei Brunelleschi (esclusa), piazza della Repubblica (inclusa), via del Campidoglio (esclusa), via dei Vecchietti (esclusa). Inoltre, dalle 6 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei buoi sarà istituito un divieto di transito sul percorso viale dell’Aeronautica, piazzale delle Cascine, viale degli Olmi (all’altezza di piazzale Jefferson immissione nel galoppatoio), piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta a Prato, via Il Prato. Da qui partirà, 7.30, il “Carro del Fuoco” accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina con divieti di transito al passaggio lungo l’itinerario tra via Il Prato e piazza del Duomo (Borgo Ognissanti, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni, piazza del Duomo) sia nel tragitto di andata che in quello di ritorno. Successivamente, intorno alle 8.10, prenderà il via il “Corteo dei Bandierai degli Uffizi” dal Palagio di Parte Guelfa con divieti di transito al passaggio sul percorso piazza di Parte Guelfa, via Pellicceria, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni, piazza del Duomo. Alle 8.20 sempre dal Palagio di Parte Guelfa partirà il “Corteo della Repubblica Fiorentina”: anche in questo caso sono previsti divieti momentanei di transito al passaggio sull’itinerario piazzetta di Parte Guelfa, via Pellicceria, via Porta Rossa, piazza del Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via dei Calzaiuoli, via degli Speziali, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni, piazza del Duomo. Alle 11.30 è previsto il ritorno del Carro del Fuoco a Porta a Prato con divieti di transito in piazza Duomo, piazza San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via degli Strozzi, via della Vigna Nuova, via Parione, piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, Il Prato.