Scoperto il magazzino della cocaina Capannone a pochi metri dal carcere Arrestato 33enne pusher nordafricano

Gestiva una base per per lo spaccio di droga in un capanno abbandonato di via Santa Berta verso Mantignano e il carcere di Sollicciano. Un 33enne marocchino è stato arrestato da agenti della sezione di Pg del Commissariato Rifredi Peretola: sequestrati 95 grammi di cocaina e (nascosto in un quadro elettrico) un kit per il confezionamento: bilancino di precisione, carta stagnola e pellicola, buste di plastica e forbici. Il blitz di polizia e guardia di finanza. Durante un controllo gli agenti hanno notato il nordafricano nascondere involucri nelle vicinanze del capanno e, poi, allontanarsi in motorino. E’ stato fermato in via Pisana. Disoccupato, aveva 1.200 euro. Nascosti nella scocca anteriore dello scooter 7 grammi di coca. Poi la perquisizione nel capanno. Cane antidroga e nucleo operativo della GdF hanno trovato tra le lamiere oltre 90 grammi di ’neve’ suddivisi in dosi pronte alla vendita: avrebbero fruttato non meno di 4000 euro.