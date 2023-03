Firenze, via con scooter sequestrato e con patente scaduta

I controlli della polizia municipale

Firenze, 9 marzo 2023 - Pensava che l’intervento della polizia municipale fosse legato a una sosta irregolare, invece, gli agenti hanno scoperto una serie di irregolarità che hanno originato per il conducente oltre 3mila euro di sanzioni e la confisca del motorino. Il fatto risale un paio di settimane fa, a Firenze. Una pattuglia del reparto di Rifredi durante un controllo di routine in via Mariti ha notato, nei pressi del giardino, un ciclomotore in sosta, aperto e con un casco appoggiato sopra.

Pensando fosse rubato gli agenti hanno deciso di fermarsi per qualche controllo ma già dal primo accertamento è il mezzo è risultato senza assicurazione (non mai stato assicurato dal 2021 anno della sua immatricolazione). Durante queste verifiche, è stato spiegato dal Comune, un uomo seduto su una panchina si rivolto agli agenti spiegando che era in pausa dal lavoro e che avrebbe spostato subito il motorino, pensando che il problema fosse la sosta irregolare. La pattuglia gli ha chiesto i documenti al che l’uomo, un 60enne residente in un Comune della provincia, ha iniziato a cercare fra il sottosella e le tasche ma senza trovare niente.

Anzi ha aggiunto che non aveva la patente sospesa per azzeramento dei punti. Gli agenti hanno insistito per vedere la carta di circolazione e il tagliando dell’assicurazione ma l’uomo ha cercato di prendere tempo dicendo che sapeva di aver parcheggiato male e che sarebbe andato via subito. Alla fine, però, ha dovuto ammettere che il veicolo era sotto sequestro: era stato infatti sorpreso un mese guida alla guida del mezzo sempre senza assicurazione.

Non solo, il 60enne ha dichiarato che tutti i giorni circolava con quel mezzo da casa a luogo di lavoro, nella zona di via Mariti. Alla fine per lui è scattata una serie di multe per varie infrazioni al Codice della Strada: recidiva di guida di auto non assicurata con sequestro del mezzo, 1.732 euro di sanzione e decurtazione di 5 punti sulla patente; guida di veicolo sottoposto a sequestro con revoca della patente, sanzione da 1.388 euro e confisca del mezzo. E ancora guida con patente scaduta nel 2016 con ritiro immediato del documento e multa da 168 euro.