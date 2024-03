Scontro tra auto, una donna in codice rosso

Brutto incidente ieri mattina poco prima delle 11 sulla Mezzana Perfetti Ricasoli. Tre le auto coinvolte e una dinamica che avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi per gli occupanti delle macchine. Il tamponamento fra una Nissan Pixo e una DR, che si stavano dirigendo verso Campi, ha provocato infatti una ‘carambola’ che ha coinvolto nel sinistro anche una Volkswagen UP che viaggiava nella corsia opposta, in direzione di Sesto. All’interno delle auto soltanto i rispettivi conducenti, un uomo e due donne, una delle quali è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice rosso per le ferite riportate. Sul posto la Misericordia di Sesto e la Polizia municipale di Campi, non pochi i disagi per il traffico, a quell’ora molto intenso e per di più su una delle arterie stradali più trafficate, che ha richiesto una viabilità a senso unico alternato. Prosegue intanto l’attività di controllo della Polizia municipale campigiana sul territorio: dall’inizio dell’anno sono venti i veicoli sottoposti a sequestro perché privi di assicurazione, quattro invece quelli sottoposti a fermo: uno per revisione scaduta, altri due perché il conducente guidava la patente e l’ultimo perché ‘beccato’ con patente falsa.

Pier Francesco Nesti