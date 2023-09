Scontro tra auto e monopattino, giovane rianimato in strada. E’ grave

Firenze, 3 settembre 2023 - Momenti di grande tensione questa sera, poco prima della mezzanotte, sul lungarno Colombo dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’auto e un monopattino guidato da un cittadino straniero si sono scontrati.

L’uomo è caduto rovinosamente per terra, forse anche sbattendo la testa, tanto che in molti fra i passanti che hanno immediatamente dato l’allarme per un attimo hanno temuto per il peggio.

Sul posto sono arrivati in poco tempo polizia municipale e sanitari del 118 che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi all’uomo apparso in condizioni piuttosto gravi. Dopo i soccorsi il guidatore del monopattino è stato trasportato rapidamente in ospedale.

L’incidente, avvenuto all’altezza di un incrocio, ha causato molti rallentamenti nella zona dove sono ancora aperti i chioschi estivi della movida che, specie nel fine settimana, attirano centinaia di fiorentini sulle sponde dell’Arno.