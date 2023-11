"Scontro Pd-Iv sulla Sicurezza Stradale: Mozione approvata"

È di nuovo scontro tra Pd e Iv, stavolta sulla sicurezza stradale. Le consigliere di Iv Mimma Dardano (capogruppo) e Barbara Felleca hanno presentato una mozione, poi approvata, in commissione Politiche per la promozione della legalità per "rendere la quota incassata dalle multe e destinata al sostegno psicologico nei casi di sinistri stradali strutturale e fissa". L’atto ha però ricevuto il ‘non voto’ dei consiglieri Pd, ad eccezione di Massimiliano Piccioli (che si espresso in modo favorevole) e l’astensione del gruppo misto.