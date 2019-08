San Piero a Sieve (Firenze), 3 agosto 2019 - Incidente stradale all'alba di sabato 3 agosto in Mugello. Nel comune di San Piero a Sieve Scarperia in località Campomigliaio, due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite. Uno dei feriti è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il ferito e lo hanno affidato ai sanitari per il successivo trasporto al pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Sul posto, tre ambulanze, un'automedica e i carabinieri.

