Scontri davanti al liceo, chiuse le indagini per i tre membri di Azione Studentesca

Firenze, 15 dicembre 2023 – Chiuse le indagini sull’aggressione del 18 febbraio scorso davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. La procura della Repubblica di Firenze ha notificato l’atto ai tre militanti di Azione Studentesca, accusati di concorso in lesioni aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo.

L'ingresso del liceo Michelangiolo, in via della Colonna

L’aggressione davanti al Michelangiolo venne effettuata ai danni di due studenti del Collettivo di sinistra Sum. Due mesi fa, la procura minorile di Firenze aveva invece chiuso l'inchiesta nei confronti di altri tre attivisti, tra i 16 e 17 anni, ai quali erano state contestate, per gli stessi fatti, le stesse accuse. Quella mattina, secondo quanto ricostruito, i sei militanti di destra facevano volantinaggio, per protestare contro la scuola digitale, davanti al liceo classico, situato in via della Colonna.

Ne scaturì una discussione con due studenti di sinistra. Poi scattò lo scontro e l'aggressione. Alcuni liceali filmarono la scena con un cellulare e ripresero uno dei minorenni mentre colpiva un ragazzo a pugni e poi si accaniva sull'altro assestandogli calci mentre era a terra. Il video circolò nella Rete.