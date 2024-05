Scontri al Consolato Usa. La digos a caccia dei video

FIRENZE

Da chi avrebbe “rotto“ il percorso concordato del corteo per avvicinarsi al Consolato Usa a chi, tra le forze dell’ordine, avrebbe ferito una manifestante con una manganellata. L’indagine sui tafferugli di lungarno Vespucci del 23 febbraio, in occasione della manifestazione Pro Palestina, è culminata in nove perquisizioni, ieri mattina. Sei di queste, nei confronti di altrettanti manifestanti - tra cui i leader dei Sì Cobas, Luca Toscano e la coordinatrice Sarah Caudiero - indagati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ma le altre tre perquisizioni, nei confronti di studenti non indagati, sono state mirate all’acquisizione degli smartphone che potrebbero contenere filmati utili a una ricostruzione a 360 gradi dei fatti di quella giornata. Compreso il momento in cui la manifestante sarebbe stata ferita da un eccesso di reazione da parte di una divisa. "Le indagini sono mirate ad accertare con precisione tutte le fasi della manifestazione: quella in cui vi è stato un cambio di percorso non autorizzato, quando vi è stata una pressione nei confronti delle forze dell’ordine da parte di taluni manifestanti, la carica da parte delle forze dell’ordine e, infine, le condotte che hanno prodotto le lesioni poi refertate e presenti in atti", spiega la procura in una nota. Ma l’attività della digos e dell’aliquota dei carabinieri della procura ha scatenato un polverone.

"Cosa la polizia cercasse non ci è chiaro - dicono in una nota, i Cobas Caudiero e Toscano - . Noi, come tutti coloro che erano in piazza, non abbiamo nulla da nascondere. Ci abbiamo sempre messo e continueremo a metterci la faccia. Siamo accusati di aver promosso uno sciopero e di aver manifestato insieme agli studenti contro il genocidio del popolo palestinese? Per noi questo, al limite, è un orgoglio. Non temiamo chi ci verrà a chiedere conto di ciò che abbiamo fatto il 23 febbraio, convinti di aver praticato il diritto a manifestare in un paese dove denunciare i crimini contro l’umanità di Israele - oggi riconosciuti anche dei Tribunali Internazionali - sembra essere diventato un reato. Se è così ce ne assumiamo la responsabilità. Quella di oggi è stata un grave operazione intimidatoria contro chi esprime dissenso. Non ha funzionato il 23 febbraio e non funzionerà nemmeno oggi".

ste.bro.