Scontri a scuola la storia si ripete

Senza parlare di quanto avviene ormai quasi giornalmente tra i giovani. Non piace a nessuno chiamarle riduttivamente baby gang - e in parecchi storcono il naso - ma sicuramente è un fenomeno che deve allarmare e che non si affronta con qualche telecamera in più e l’annuncio di controlli buoni per tutte le stagioni. Almeno il politichese, quando si parla di adolescenza difficile, dovrebbe astenersi dalla insana voglia di ribalta. Quanto accaduto ieri mattina piuttosto, quando un gruppetto di Azione, che aveva organizzato un volantinaggio proprio a pochi passi dal liceo di via Colonna, storicamente di sinistra, ha aggredito alcuni liceali del collettivo Sum, riporta indietro la storia di trenta, quarant’anni, con tutto il carico di inquietudine, disordini, violenze, morti che oggi sono le cicatrici della classe dirigente attuale, o appena di quella passata. Firenze all’epoca non era nemmeno una delle piazze più calde per gli scontri tra diverse fazioni politiche, anche se in molti ricordano proprio il raid fascista del ’74 al ‘Miche’con le ’500 nere. Oggi invece è proprio la rossa Firenze a diventare, almeno così sembra, capofila di un possibile ritorno di violenza politica nelle scuole. E questo non può che preoccupare e far riflettere per più di una ragione. Innanzitutto non sfuggirà a nessuno che una simile situazione può trasformarsi in una miccia, amplificata dal clamore mediatico. Ieri i neri alla ricerca di una ribalta, domani i rossi magari desiderosi di vendetta. E non soltanto sul suolo fiorentino.

Eppoi c’è una questione di cultura, investigativa e politica. Non si è più abituati a ragionare in termini di scontri politici. Basta guardare quello che sta accadendo con gli anarchici e il caso Cospito che a macchia di leopardo, Firenze compresa, ha innalzato il livello della protesta giovanile facendo assurgere a simbolo un detenuto fino a poche settimane fa sconosciuto ai più. L’elemento cardine da non sottovalutare resta la scuola, da sempre cartina di tornasole della nostra società. Tanto più se pensiamo che i ragazzi e le ragazze che oggi siedono sui quei banchi sono a tutti gli effetti il futuro del Paese. I nostri ingegneri, i nostri politici, i nostri intellettuali. C’è un fermento di violenza che non può e non deve essere concimato a parole. Stavolta sì che gli attuali leader della società hanno la responsabilità di farsi carico del problema. Senza comunicati e prese di posizioni dettate dall’emergenza ma con quell’arte antica, molto legata alla civiltà e all’intelligenza, che si chiama politica.