Sconti per gli universitari sui bus "Oggi studenti ricevuti in Comune"

di Rossella Conte

Ci sarà oggi un incontro tra il Comune d e i rappresentanti delle liste studentesche che protestano contro il mancato rinnovo dell’agevolazione studente Unifi frutto di un accordo tra Regione Toscana, Università di Firenze, Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario, Comune di Firenze ed Autolinee Toscane. La convenzione, che fino al 20 settembre permette l’accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico nell’area urbana per gli studenti dell’Università di Firenze, non è stata quindi rinnovata. Di questo parleranno oggi i rappresentanti delle liste studentesche con gli assessori Cosimo Guccione, Stefano Giorgetti e Titta Meucci.

"Noi siamo dalla parte degli studenti con cui in questi mesi abbiamo avuto un costante dialogo. Solo a maggio c’è stato un tavolo al quale insieme al sindaco Nardella e all’assessore Giorgetti abbiamo incontrato gli studenti - sottolinea Guccione -. Eravamo pronti in fase di dialogo anche ad aumentare la nostra quota budget per poter dare prosecuzione al progetto. Abbiamo fatto il possibile e continueremo a farlo perché siamo fermamente convinti dell’importanza del servizio di trasporto pubblico che deve essere accessibile a tutti".

Intanto le associazioni studentesche alzano la voce. Azione Universitaria ha lanciato una petizione per chiedere "che vengano estese le agevolazioni anche agli studenti universitari per mettere fine alla disparità di trattamento che si è venuta a creare tra studenti dei licei fiorentini e dell’Ateneo e residenti in città e coloro che risiedono in provincia".

"Da ottobre 2023 - si legge sul testo della raccolta firme - gli studenti si troveranno a pagare nella migliore delle ipotesi 221 euro per l’abbonamento annuale urbano (fascia Isee) mentre per l’extraurbano annuale le cifre saliranno notevolmente. La scelta di non rinnovare e di lasciare ‘a piedi’ gli studenti Unifi è paradossale".

Autolinee Toscane, invece, fa sapere di essere "sempre a disposizione delle istituzioni e dell’Università per attuare politiche e iniziative di incentivo all’uso del trasporto pubblico, convenzioni e collaborazioni. L’unica condizione fondamentale è che tali accordi rispettino regole e norme che regolano il trasporto pubblico locale". Anche il coordinamento Studenti di Sinistra va all’attacco.

"Ci è stato comunicato che questo anno Autolinee Toscane, a differenza dello scorso anno, richiede che per ogni studente sia pagata l’intera somma di un abbonamento base, ovvero poco meno di 350 euro annuali". Secca la replica: "Chiederemo accesso agli atti e quindi al verbale citato: per noi non è cambiato nulla, applichiamo sempre le stesse regole previste dalla legge e dal sistema tariffario regionale".