Sconti a chi usa i nuovi mezzi a zero emissioni

L’obiettivo dichiarato è quello di effettuare le consegne a casa dei clienti in modalità zero emissioni entro il 2025. Per raggiungere lo scopo Ikea, dopo avere già dotato Milano e Roma di una flotta di 80 veicoli elettrici, ora sta introducendo dieci veicoli a zero emissioni anche a Firenze per arrivare a coprire il 100% delle consegne in partenza da Osmannoro.

"La mobilità sostenibile - sottolinea Carlo Guandalini, market manager a Firenze - è una priorità assoluta. Accogliamo nei nostri negozi milioni di persone ogni giorno, e li raggiungiamo a casa grazie alla crescita delle consegne a domicilio e dell’e-commerce. Tutto questo richiede una risposta che sia sostenibile nel lungo periodo". Per permettere a clienti, dipendenti e fornitori di raggiungere il magazzino in modo più conveniente e ‘verde’, nelle aree parcheggio dello store è prevista l’implementazione di altre 12 colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, grazie alla collaborazione con Be Charge, società controllata da Plenitude (Eni). Grazie a questo accordo, visitatori, dipendenti e fornitori potranno così ricaricare la propria auto con energia elettrica certificata, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. A ciò si aggiungono scontistiche per i dipendenti e i soci Ikea Family e Ikea Business Network che ne usufruiscono.