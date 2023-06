Scippo in Via Tornabuoni a Firenze, la vittima un sessantenne fiorentino

Serata calda, scintillante di luci, come tutte quelle in centro a Firenze. Figuriamoci in via Tornabuoni. Invece e purtroppo non c’è più un posto uno dove il bandito di turno non possa e non riesca colpire.

L’altra sera intorno alle 21.30, una volante della Questura è intervenuta nel ’salotto buono di Firenze’ – all’angola con via della Vigna Nuova – dove solo pochi attimi prima un sessantenne fiorentino era stato scippato della collana d’oro.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti intervenuti, che hanno cercato anche di rintracciare il soggetto, la vittima era a passeggio quando sarebbe stato avvicinato da un giovane magrebino.

Quest’ultimo, con una mossa fulminea, gli ha strappato via il monile dal collo. Il sessantenne però non ha riportato conseguenze fisiche. Un po’ di paura e tanto stupre nel constatare quantosia diventata poco sicura questa città.

Il valore della refurtiva si aggirera intorno ai duemila euro. L’episodio è avvenuto all’angolo con via della Vigna Nuova. e al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza cittadine.

Una curiosità che sul momento poteva aiutare gli agenti nel rintraccio dell’indiziato: l’hanno visto scappare con addosso una maglia da calcio nerazzurra dell’Inter.

g.sp.