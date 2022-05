Autobus, venerdì 20 maggio sciopero di Autolinee Toscane

Firenze, 13 maggio 2022 – Annunciato lo sciopero di Autolinee Toscane per tutta la giornata di venerdì 20 maggio. Lo sciopero è stato indetto per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina, un decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari, lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, contro le politiche di privatizzazione in atto, contro le spese militari.

I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa dello sciopero generale di 24 ore, di tutti i settori Pubblici e Privati, a cui hanno aderito CUB Trasporti e Cobas Lavoro Privato. Durante lo sciopero fa sapere Autolinee, saranno comunque mantenute due fasce orarie in cui il servizio sarà garantito, e saranno differenti in ogni provincia della Toscana, come di seguito:

Firenze urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 Firenze extraurbano ( Ex busitalia ) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30.

( ) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30. Firenze extraurbano ( Ex Cap ) dalle 6 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00

( ) dalle 6 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00 Funicolare di Certaldo dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Prato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 Grosseto, Arezzo, Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Piombino e Isola del Giglio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Pistoia dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30.

dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30. Montecatini dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15. Pisa dalle 6 alle 08.59 e dalle 17 alle 19.59.

dalle 6 alle 08.59 e dalle 17 alle 19.59. Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Massa-Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.