Scuola chiusa per sciopero. "Adesione altissima"

Firenze, 30 maggio 2022 - “Mamma, c’è scioperooooooo”. La settimana inizia con la voce squillante del figlio, che annuncia via Whatsapp la chiusura della sua scuola. Tanti i plessi che stamani sono rimasti deserti per via del sciopero indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. “Anche la mia scuola, come molte, è rimasta chiusa per mancanza di personale che potesse garantire sorveglianza e igiene - fa sapere Ludovico Arte, dirigente dell’Itt Marco Polo -. Si tratta sicuramente di uno sciopero molto partecipato, come non accadeva da molto tempo”. Diversi plessi chiusi in provincia, ad esempio ad Impruneta e Scandicci. Portone sbarrato alla scuola Cairoli, in via della Colonna. Idem per quanto riguarda la succursale di Sesto Fiorentino del liceo artistico. “I docenti che non hanno scioperato sono nella sede di Porta Romana - fa sapere la preside, Laura Lozzi -. Qui sono presenti 25 classi”.

Massiccia adesione anche al comprensivo Vespucci. “Alcune classi della primaria non sono entrate - dice la dirigente, Francesca Cantarella -. Alla secondaria, qualche classe ha fatto solo la prima ora poiché il docente non ha aderito allo sciopero. Ma alla seconda ora abbiamo dovuto mandare i ragazzi a casa. Oggi, nelle scuole il disagio è forte”. All’Isis Sassetti-Peruzzi l’adesione supera il 50%. “La scuola è aperta, ma alcune classi usciranno prima”, dice il preside Osvaldo Di Cuffa. “Abbiamo il 75% del personale in sciopero”, aggiunge Tiziana Buono, a capo del comprensivo Pieraccini. “A Roma c’è una forte rappresentanza di docenti toscani”, dice Claudio Gaudio della Cisl. La manifestazione nazionale è in corso in piazza Santissimi Apostoli.

Ma cosa chiede il mondo della scuola? Più soldi in busta paga e meno alunni per classe. E che le spese per la formazione professionale non comportino un taglio degli organici. “E’ assurdo che le spese per la formazione dei docenti si traducano su un taglio a livello nazionale di 9600 cattedre”.

Nella nostra provincia, a causa del calo demografico, “avremo 2mila alunni in meno”, ricordano i sindacati. “Un segno meno che il governo prende come alibi - tuona -. Invece di cogliere la palla al balzo per sfoltire il numero di alunni per classe, si tagliano le cattedre”. A Firenze, si parla di “71 posti in meno in organico”. Dunque, il “problema delle classi pollaio non verrà risolto”. Nella nostra città, ci sono classi che arrivano anche a 31 allievi. Ancora, “l’organico aggiuntivo per la sorveglianza, il supporto agli alunni e l’igienizzazione non sarà più rifinanziato”, tant’è che “fin da ora i dirigenti denunciano forti difficoltà nel far fronte, da settembre, all’ordinaria gestione”. Tra i punti contestati, “un sistema di reclutamento basato su ben quattro livelli di selezione, comprensivi anche di quiz”, una “formazione svolta solo fuori dall’orario di lavoro e che pur riguardando potenzialmente tutti alla fine prevederà un contributo economico solo per quel 40% di docenti che, in base a fumosi criteri di valutazione, otterranno un risultato positivo”.