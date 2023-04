Sciopero guardie e addetti a sicurezza Manifestazione sotto la prefettura Contratto nazionale scaduto da 8 anni

Giornata di sciopero ieri a Firenze per le guardie e gli addetti ai servizi di sicurezza che chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto da otto anni. In regione sono 10mila le persone interessate: oltre allo sciopero, indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana, si è svolto un presidio ieri sotto la sede della prefettura. Come dichiarato dai sindacati "siamo al cospetto di un Contratto Nazionale scaduto da 8 anni, rinnovato negli ultimi quindici anni una sola volta e con le indennità di presenza ferme al 2006. Per non parlare dei contratti di secondo livello fermi in alcuni territori da 30 anni. Un lavoro durissimo che non viene retribuito nella giusta misura - hanno concluso i sindacati -. La paga per i non decretati parte da 4,60 euro lordi l’ora. Una paga talmente bassa che è stata ritenuta incostituzionale da diversi tribunali".