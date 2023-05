Sciopero dopo la fuga dei bimbi dalla scuola. La lettera alle famiglie

Bagno a Ripoli (Firenze), 05 maggio 2023 - "Lo sciopero del 10 maggio non vuole causare disagi alle famiglie, ma è l'unico strumento che abbiamo per chiedere più personale e più sicurezza di fronte alla chiusura totale dell'USR". A un mese dalla fuga di due bambini di 7 anni dalla scuola Marconi di Grassina (riuscirono ad arrivare in centro a Firenze con un bus), docenti e personale Ata dei 7 plessi scolastici del comprensivo ripolese hanno proclamato lo sciopero per mercoledì prossimo, con protesta sotto la sede dell'Ufficio scolastico regionale. Sindacati e Rsu, dopo una partecipata assemblea de lavoratori, avevano già proclamato lo stato di agitazione, chiedendo l'immediata integrazione di nuovo personale scolastico: 20 custodi per i 7 plessi, di cui solo 5 totali nella vasta Marconi, sono insufficienti per garantire sicurezza, sorveglianza e servizi. La fuga dei bimbi ha portato alla luce una carenza cronica che da anni viene segnalata sia dai rappresentanti dei lavoratori che dalla stessa dirigente scolastica. Ma dal confronto con l'ufficio scolastico, da cui dipende l'assegnazione del personale, non c'è stata alcuna apertura. E si va verso lo sciopero. In una lettera alle famiglie, i lavoratori spiegano la loro posizione: "Siamo stati costretti - scrivono - ad arrivare a questo a causa della chiusura totale del direttore dell’USR, che ha ritenuto di negarci personale ATA aggiuntivo sia per l'anno scolastico in corso che per il successivo. L'istituto Caponnetto lavora da anni con un numero di collaboratori scolastici inferiore a quello necessario per garantire la sicurezza e la sorveglianza soprattutto dei più piccoli e questo problema è ben noto agli uffici preposti, in quanto ampiamente documentato dalla dirigente scolastica e denunciato dalle organizzazioni sindacali fin dalla scorsa estate, quando lanciarono l’allarme attraverso comunicati, iniziative pubbliche e manifestazioni".

Lo stato di agitazione, ricordano, è stato proclamato proprio "per notificare pubblicamente le nostre preoccupazioni e chiedere all’Ufficio scolastico che concedesse il personale necessario alla nostra scuola. Di fronte alla risposta negativa non abbiamo potuto fare finta di niente e abbiamo deciso di portare avanti la protesta". Sono consapevoli, ribadiscono, "che questa nostra iniziativa causerà disagi organizzativi per le famiglie. E non è questo il nostro obiettivo. Ma non avevamo altro modo: lo sciopero è l'unico strumento in nostro possesso per denunciare l’accaduto, sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione del personale scolastico del nostro istituto e continuare a chiedere risposte e soluzioni". Chiedono ai genitori e alla comunità "sostenere il nostro impegno e di unirvi a noi nella protesta, dal momento che l’obiettivo di avere maggiore sicurezza nella scuola è volto ad assicurare una migliore esperienza scolastica a tutte le bambine e i bambini e alle loro famiglie". Si rivolgono poi al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e ai rappresentanti delle istituzioni locali, "anche loro ampiamente a conoscenza della situazione, di essere al nostro fianco, sostenerci fattivamente e intervenire per quanto di loro competenza, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di fare della scuola un’esperienza significativa e all'altezza delle aspettative della comunità di questo territorio".

Manuela Plastina