Sciopero degli addetti ai musei di Firenze, i sindacati: “La Regione ci venga incontro”

Firenze, 1 luglio 2023 - E' iniziata alle 13.30 oggi, e va avanti per tutto il pomeriggio, la mezza giornata di sciopero dei lavoratori di Opera, la società che gestisce i servizi museali di Firenze, tra cui Gallerie degli Uffizi, palazzo Pitti, Polo museale regionale toscano e Opificio delle Pietre Dure. In occasione dell'iniziativa, indetta da Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, i lavoratori hanno dato vita a un presidio di protesta davanti agli Uffizi. La mobilitazione, in corso da settimane, è stata varata per protestare contro la nuova gara di concessione dei servizi museali, "che non garantisce i livelli occupazionali - accusano i sindacati - e il mantenimento delle condizioni economico-normative di oltre 200 addetti che da 20 anni operano nel sistema museale". "Ci aspettiamo che la Regione ci venga incontro, chiederemo nei prossimi giorni l'apertura di un tavolo dell'Unità di crisi", ha affermato Laura Zucchini (Uiltucs-Uil). "Si smetta con questo clima - ha detto Giuseppe Martelli (Filcams-Cgil) - per cui l'ultima settimana e mezzo noi ci siamo ritrovati a dover rispondere al come fare sciopero, perché il direttore Schmidt non ha fatto altro che scriverci che non era legittimo, che andava fatto in un altro modo, mentre invece il perché facciamo sciopero non interessa a nessuno".