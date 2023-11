Sciopero degli orchestrali: Bohème in forma ridotta. In diversi chiedono il rimborso

Firenze, 14 novembre 2023 – La Boheme va in scena senza l’orchestra, con il solo accompagnamento del piano. E al Teatro del Maggio una parte del pubblico si mette in coda per chiedere il rimborso del biglietto. Accade a Firenze nella sera di martedì 14 novembre. Tutto a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

Non tutti però hanno aderito in Italia. Da una parte, infatti, dopo un incontro delle sigle Roma, «Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno registrato la volontà da parte dell’Associazione nazionale fondazioni lirico sinfoniche di arrivare a un'intesa rispetto alla negoziazione», e quindi i sindacati hanno revocato gli scioperi programmati da oggi al 20 novembre.

Di altro avviso invece la Fials, sigla a cui aderisce la maggior parte dei componenti dell'orchestra del Maggio musicale fiorentino, che ha confermato lo sciopero.

Il Teatro ha informato il pubblico di non essere in grado «di garantire la regolare esecuzione della prima rappresentazione de La Bohème in programma stasera. Il Teatro del Maggio ha tuttavia deciso di alzare il sipario sulla recita che sarà eventualmente proposta con l'esecuzione della musica al pianoforte». Una buona parte del pubblico si è messa in coda alla biglietteria per il rimborso del biglietto, come previsto dal Teatro del Maggio, o per lo spostamento a un’altra data.