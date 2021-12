Firenze, 16 dicembre 2021 – Traffico, disagi, treni cancellati. Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra ha creato difficoltà anche a cittadini toscani Anche se infatti nella regione non erano previste manifestazioni, nelle principali reti viarie (Fi-Pi-Li per esempio) il traffico è stato intenso e molti sono stati i treni pendolari che hanno subito ritardi o variazioni o che sono stati cancellati, come Pracchia-Pistoia, Siena-Firenze e Firenze-Siena, Pontassieve-Borgo San Lorenzo, Roma-Grosseto, Pisa-Campiglia, Aulla-Lucca, il 18497 tra Pisa centrale e Firenze Santa Maria Novella via Lucca e il 18494 in direzione opposta.

Tanti anche i voli cancellati negli aeroporti toscani: 5 in partenza e 5 in arrivo a Pisa, 9 in partenza e 9 in arrivo a Firenze. Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, nella giornata del 16 dicembre il servizio è garantito solo nelle fasce dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Secondo i primi dati sullo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, tra i metalmeccanici l'adesione è all'80%. Lo riferisce la Fiom, secondo cui in particolare al Nuovo Pignone di Firenze ha incrociato le braccia l'85% e alla Vitesco Tecnologies di Pisa ha scioperato il 100% degli operai e il 60% di impiegati.