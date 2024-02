Scintille in Consiglio. Il futuro di Franchi e Padovani. Ma sui lavori frizioni Giunta-Fd

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Sull’operazione del restyling dello stadio Artemio Franchi, sulla soluzione trovata dal sindaco Dario Nardella e sul Padovani – impianto dove potrebbe giocare la Fiorentina – la discussione è ancora accesa in Consiglio comunale. In aula l’assessore allo Sport Cosimo Guccione è stato coinvolto due volte, in altrettanti question time, proposti da Firenze Democratica (col consigliere Massimiliano Piccioli) e Lega (Federico Bussolin). È proprio tra Guccione e Piccioli che c’è stato un’acceso scambio di parole.

Piccioli, parlando dell’operazione in generale, ha detto di continuare "a vedere molto fumo su questo intervento. Non vorrei che fosse la tattica della palla lunga e pedalare per arrivare a scavalcare la campagna elettorale, per poi non combinare niente. Spero di sbagliarmi, soprattutto per i residenti del Quartiere 2 che ormai da troppi anni chiedono più rispetto per il loro territorio durante le partite". Nella doppia risposta Guccione ha ricordato tutto ciò che è emerso in questi giorni: "Ad oggi – ha detto – il quadro economico dell’intervento prevede finanziamenti per circa 150 milioni di euro. Le opere previste nel corpo principale e nel primo stralcio opzionale sono articolate in funzione del finanziamento ad oggi presente. Con questi finanziamenti e questi interventi è possibile riqualificare lo stadio e renderlo agibile per gli eventi sportivi e non solo".

Sul Padovani "con il finanziamento da 10 milioni di euro è prevista la riqualificazione dell’impianto sportivo fino ad una capienza di 7-8mila posti. Durante la procedura di gara in corso era già stato richiesto di proporre ancorché per lotti successivi una soluzione fino a 15.000 posti e oggi stiamo verificando anche una soluzione fino a 18.000 posti. Non è necessario avere individuato ad oggi il finanziamento mancante".

Il consigliere delreiano ha ribadito la preoccupazione "per la mancanza di dialogo con Fiorentina e governo, ed anche per la mancanza di certezze sui fondi che mancano per Padovani e Franchi, ma anche sui fondi esistenti". Nel frattempo in aula è arrivato anche il voto sull’ordine del giorno di Sinistra Progetto Comune a proposito dei 5 milioni, ad oggi mancanti, per far sì che il Padovani possa ospitare gare di serie A. Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, nell’odg, chiedevano di predisporre "una soluzione con risorse proprie dell’ente" e che quindi i 5 milioni fossero tutti a carico dell’amministrazione (che già ne mette 10). L’atto è stato bocciato.