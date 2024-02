Scintille Barberino-Cerbaia. Pari nel recupero infinito

Nel girone C di Prima categoria partita dalle mille emozioni a Barberino di Mugello che si conclude sul 2-2. Il primo tempo rimane bloccato sullo 0-0 con poche occasioni. La sfida si sveglia nella ripresa e il Cerbaia segna due reti in pochi minuti: Christian Marino al 55’ e Di Tommaso al 68’ in contropiede. Poi al 79’ viene espulso Tommaso Comelli dei locali con rosso diretto per gioco violento e si accende un capannello di giocatori che porta anche all’espulsione del portiere del Cerbaia Hezami. Il gioco rimane a lungo fermo con l’arbitro che concede 8 minuti di recupero. E il Barberino di Mugello si getta all’attacco conquistando il pareggio con due gol dei giocatori subentrati nella ripresa: Britos al 96’ e Messina al 97’. Queste le formazioni. S. Banti Barberino Mugello: Canapa, Mata, T. Comelli, Alpi (75’ Britos), Camarlinghi, Chendi, Stoppa, Neri (69’ Messina), Cavicchi, Nuti, Mucaj (69’ Patti). All. Lastrucci. Cerbaia: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Cei, Mannelli, Fontanelli, Vignozzi, Pecci, Di Tommaso (81’ Donzelli), C. Marino (94’ Lotti Fe.), Enache (76’ Bandinelli). All. Sacconi.

In testa alla classifica comanda la Folgor Calenzano vincendo 2-0 sul difficile campo della Ginestra. Le reti decisive sono state segnate da Ghilli e Celima. Lo Jolo rimane secondo a un punto dal Calenzano che passa di forza 3-2 a Novoli. Il Gambassi raggiunge il quarto posto vincendo 1-0 in trasferta a San Casciano Val di Pesa che subisce la terza sconfitta consecutiva. Nelle altre partite: Isolotto-Quarrata 2-2, Amici Miei-Albacarraia 3-1, Casale Fattoria-Atletica Castello 2-1, Csl Prato-Barberino Tavarnelle 2-1.

Nel girone D la squadra del giorno è il Reggello che batte 4-0 il Bibbiena e si porta a due soli punti dalla capolista Cubino che è stata sconfitta 2-1 sul campo dello Sporting Arno che è andato in gol con Marangon e Innocenti. Le reti del Reggello sono state segnate nel primo tempo da Peri e nella ripresa da Violi su rigore, dal bomber Edoardo Focardi e Renzi. L’Incisa, terza, pareggia 0-0 sul campo del Chianti Nord e il Galluzzo è bloccato 0-0 a San Clemente.

Nelle altre gare il Belmonte supera 3-1 il Vaggio Piandiscò con doppietta di Alessio Bini al 15’ e al 30’, Dallera al 18’; per il Vaggio Piandiscò accorcia le distanze Rigacci all’87’. Il San Godenzo batte 3-1 il fanalino di coda Pratovecchio con reti dei locali in rimonta (dopo il vantaggio del Pratovecchio al 6’ con Pajo) di Giannoni al 16’, Camara al 30’ e Zepponi all’80’. Nello scontro play out finisce 3-3 fra Casellina e Rignanese con la Rignanese che si fa rimontare due gol nel finale di gara. Nel derby aretino, Castelnuovese batte Levane 2-1 in rimonta.

Francesco Querusti